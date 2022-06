Gasolina pode ter alta de até R$0,25 já neste sábado em Alegrete

Após a Petrobras anunciar novo reajuste no preço da gasolina e do diesel na sexta-feira (17), a reportagem do Portal Alegrete Tudo entrou em contato com alguns postos de combustíveis do município.

Embora o reajuste dos valores passa a valer já a partir de hoje (18), não há uma certeza que todos aplicarão o aumento já nas bombas.

De acordo com alguns empresários, o diesel não era reajustado desde 10 de maio – há 39 dias. Já a última alta no preço da gasolina havia sido em 11 de março – há 99 dias.

Há uma estratégia entre os postos, até para ganhar a fidelidade da clientela. Não há uma confirmação do preço atualizado, mas é possível antever uma média de alta na gasolina até R$ 0,25.

Considerando a última pesquisa feita pelo Procon, Alegrete pode ter a gasolina mais barata vendida a R$ 6,91 (comum), e aditivada de maior valor chegando a R$ 7,74 o litro.

A tendência é de que no decorrer do dia, os postos atualizem o novo valor nas bombas. Quanto ao diesel, o aumento pode variar entre R$ 0,80 e até R$ 1,00. O elevaria o custo do litro para R$ 8,00 no diesel comum, baseado no preço de maior valor na pesquisa do Procon. Já o óleo S10, subiria para R$ 7,99 valores estes, acima do preço do litro da gasolina em Alegrete.

Com o reajuste, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%). Para o diesel, preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro (alta de 14,25%).