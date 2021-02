Gasolina sobe pela quarta vez em 2021 e inibe consumo em Alegrete

Compartilhe















O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobrás passará a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,23 por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,34 por litro.

Em menos de dois meses do ano de 2021, a gasolina subiu pela quarta vez no Brasil, o que deixa os consumidores apreensivos, visto que a suba dos combustíveis influencia em toda a cadeia produtiva e preços dos produtos. A suba se deve ao preço do petróleo no mercado internacional, também como efeito da pandemia.

Em Alegrete, cidade distante 500km da capital e cerca de 300 do centro do estado, o preço do litro da gasolina na bomba está, na média, a 5.49 o litro. Hoje, encher o tanque de um carro custa mais de 200 reais, valor que pesa no bolso do consumidor.

Andar de moto ou de bicicleta pode ser a saída para economizar em combustível, comentaram alguns motoristas.

Um posto na BR 290 consegue manter um bom preço e mesmo com a suba vende a gasolina comum a 5,49 o litro.

Alguns gerentes de postos disseram que deu uma pequena freada no consumo, porque só abastece quem realmente precisa, porque alguns priorizam alimentação e outros ítens.