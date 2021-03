Gasolina terá novo valor nesta terça-feira em Alegrete

Compartilhe















A Petrobras informou que a partir desta terça-feira (9) vai elevar mais uma vez (pela sexta vez no ano) o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A companhia havia informado ainda na segunda-feira através da assessoria de imprensa ou novo aumento.

O Portal Alegrete Tudo entrou em contato com alguns estabelecimentos que comercializam gasolina e diesel e sondou os novos valores. Muitos ainda, nem sabia o percentual a ser acrescentado. Outros preferiram não revelar os preços novos a ser praticados a partir de hoje.

Na nota, emitida pelo Petrobras, a nova alta está relacionado aos trâmites para substituição do presidente da petroleira, com a intervenção do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro.

Para a companhia, o aumento se dá por “alinhamento dos preços ao mercado internacional que é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da Petrobras.

A alta será de R$ 0,23 por litro o que significa um aumento de 9,2%. No caso do diesel deve ter uma alta de R$ 0,15 ou seja, um aumento de 5,5% no valor do combustível.

Com o novo aumento a gasolina acumula uma alta de 54% nas refinarias enquanto o diesel subiu 41,6% somente em 2021, essa é a sexta alta do ano nos preços da gasolina, e a quinta no valor do litro do diesel.

A tendência é de que a gasolina comum fique em R$ 6,20 enquanto a aditivada alcance o preço do litro por R$ 6,36. Cada posto deve operar com a margem repassada pela distribuidora, por isso o valor varia de um posto para posto. Por outro lado, entre os pesquisados dificilmente o litro da gasolina fique abaixo dos R$ 6,00. Valor este que pode ser reduzido com promoções realizadas por diversos postos da cidade para abater o atual valor novo que entra em vigor nesta terça.

Júlio Cesar Santos