O Gastronomia PAT está de volta e vai mostrar nesta edição, uma preciosidade da culinária italiana. Os imigrantes instalados na quarta colônia disseminaram para seu descendentes uma deliciosa receita que ao longo dos tempos ganhou outras variações, mas nós vamos mostrar a vocês a original, tal qual os ancestrais da dolce Itália faziam. Hoje, o cardápio é, o AUTÊNTICO RISOTO ITALIANO OU ARROZ DE GRINGO como também é conhecido.

O nosso convidado, desta vez, foi um soturnense, mas com Título de Cidadão Alegretense, Roque Luiz Cervi. Aos 78 anos, ele recebeu a equipe do PAT em sua casa na Cidade Alta.

Gastronomia no PAT

Um pouco tímido, ele foi mostrando a receita que sabe há mais de 30 anos e, aos poucos narrou também algumas passagens da sua vida. Ele que chegou no Município apenas com um armário, uma cama, a esposa, o filho com seis meses e muita fibra e coragem, foi morar no interior, no Mariano Pinto. Naquela época, sem água encanada, luz e qualquer outra condição que pudesse representar qualquer conforto. Mas arremangou as mangas e, ao lado da esposa, já falecida, Maria Rosa Cervi em pouco tempo já havia feito algumas barragens e também, depois de quatro anos passou de empregado a produtor rural. Profissão que se aposentou.

Mas as peculiaridades do senhor Cervi, são muitas. Porém, o que chama a atenção é a vitalidade e a disposição pois, ele não se limita a nada e toma conta da casa sozinho, tudo com muito capricho e zelo. Além da horta, salames e o sal que é também um complemento da renda. A comida que ele mesmo prepara e um dos segredos do risoto italiano é o tempero que ele mesmo faz.

Gastronomia no PAT

Assim que a reportagem chegou, ele falou sobre o cardápio e situou que já havia deixado os ingredientes pré-prontos. Depois explicou o passo a passo e no final, foi uma delícia irrestível.

Durante a conversa, Roque falou do período que foi presidente da Sociedade Italiana, assim como, Vice- Presidente. Da compra de todo material para fazer risotos para mais de 1000 pessoas, fato que aconteceu em uma festa em São João do Polesine. A maior panela tem mais de 3 metros de diâmetro e precisa de no mínimo, oito homem para mexer o risoto – comenta.