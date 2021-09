Gastronomia no PAT ensina a confeccionar pão caseiro integral

A profe Rita como é carinhosa chamada, vai demonstrar na prática, como é feita essa receita que auxilia a todos que tem alguma restrição à farinha branca ou pessoas que fazem dieta.

Rita Valquíria Silva Escobar, 45 anos, é formada em administração e tem uma grande atuação no ramo de panificação e culinária. Ela recebeu a reportagem do PAT e, durante o período em que os pães assavam, contou um pouco da sua história.

Gastronomia no PAT – Rita Valquíria Silva Escobar

Muito guerreira, ela conta com orgulho que, há dois anos, com a ajuda do pai e do cunhado, conseguiu realizar o sonho de construir sua casa. Mãe dos adolescentes Lenine de 18 anos e Penélope de 14, ela nunca mediu esforços para garantir a sua renda e, consequente, da família.

Apaixonada pela culinária, destaca que atua além da panificação, com encomenda de salgados; biscoitos, bolos e também qualquer outro prato que o cliente desejar. Comentou que além do preparo, também, faz o serviço junto ao bufe para servir os convidados.

Gastronomia no PAT – Rita Valquíria Silva Escobar

Caseiras Despertar Saudável é sua grande aposta, pois sabe da importância da alimentação saudável. Ela disse que atende a todos os clientes que buscam desde as receitas tradicionais, como àqueles que têm restrições alimentares. Se o cliente preferir, ela vai na residência e prepara o alimento – acrescentando que isso é importante no caso de restrições ao glúten. Também atende pratos vegetarianos, entre outros. Quem quiser uma cozinheira ou encomendar porções de alimentos congelados, tudo ela faz com muito amor.

Com simpatia e demonstrando muita determinação, Rita, que também ministra curso de Panificação no Instituto Mix, disse que está à procura de emprego, além de suas encomendas quem tiver interesse em seus serviços é só entrar em contato através do número Whatsapp (55) 997176806.