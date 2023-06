Gaúcho raiz faz versos de improviso no centro de Alegrete

Share on Email

A cultura gaúcha em Alegrete é, incontestavelmente, marcante. Pelas ruas da cidade vemos, com frequência, os chamados gaúchos raiz.

E mesmo com o calorão que faz na cidade, alguns andam pilchados. Um, em especial, estava em carro lanche na Praça Getúlio Vargas, nesta semana, tomando uma cerveja e fazendo versos de improviso.

João Carlos Ferreira disse, de pronto, que nasceu no Mariano Pinto sub distrito de Alegrete e que ama a sua terra. Fez questão de informar que é ligado aos CTGs Sentinela do Ibicuí e Vaqueanos da Fronteira.

Ele tem 82 anos e disse que gosta de cantar e trovar. E estava fazendo uma de improviso, quando a repórter do PAT passava pelo local. Prontamente, o gaúcho parou e fez uma trova em sua homenagem.

São cenas do cotidiano de Alegrete, num verão tórrido em que poucos se arriscam a circular a pé, ainda vemos pela cidade os que em sua essência têm orgulho da pilcha e de dizer o quanto gostam e vivenciam a nossa cultura – preservando nas vestes um pouco da cultura de nosso estado.