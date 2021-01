GB Investimentos chega a Alegrete com serviço de assessoria especializada em investimentos

Compartilhe















Alegrete conta agora com assessoria especializada em investimentos prestada pela GB Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos, atualmente a maior plataforma aberta de investimentos do Brasil e uma das maiores instituições financeiras da América Latina.

O PAT conversou com Rafael Cezar Teixeira, sócio do escritório que já está atuando em Alegrete prestando o serviço de assessoria de investimentos:

PAT: O que é a XP Investimentos?

Rafael: A XP é, atualmente, a maior plataforma aberta de investimentos do Brasil e uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Presente no mercado há mais de 20 anos, a XP é referência quando o assunto é assessoria de investimentos. A XP possui, atualmente, mais de 2,5 milhões de clientes ao redor do mundo e mais de R$ 450 bilhões de patrimônio dos clientes sob custódia. Outros pontos importantes que reforçam nossa credibilidade é sermos uma das 10 marcas mais valiosas do Brasil segundo a Interbrand e termos o banco Itaú como um dos nossos maiores acionistas, onde o mesmo detém uma participação de 49,9% no capital da XP.

PAT: O que é a GB Investimentos?

Rafael: Somos um escritório de Agentes Autônomos de Investimento credenciado à XP. Ou seja, trabalhamos com a distribuição dos produtos de investimento disponíveis exclusivamente na plataforma da XP. Atuamos no mercado financeiro desde 2008, temos uma equipe de assessores espalhada por todo o Rio Grande do Sul, possuímos mais de 2000 clientes não só no Brasil, como em outros países e temos mais de R$ 200 milhões de patrimônio dos clientes sob nossa custódia.

PAT: O que faz e qual a importância de ter um assessor de investimentos?

Rafael: O assessor de investimentos é o profissional que vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, apresentar oportunidades de acordo com o seu estilo de vida e a sua estrutura financeira, tirando dúvidas e apontando riscos de acordo com o seu perfil de investidor, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. Esse acompanhamento de um assessor no momento de investir se torna ainda mais importante devido à cultura não só dos alegretenses, mas dos brasileiros como um todo de guardarem dinheiro na poupança dos grandes bancos. A maioria das pessoas não sabe que a poupança rende apenas 1,4% ao ano e que a inflação medida pelo IPCA fechou 2020 em 4,52%. Ou seja, as pessoas estão perdendo poder de compra na poupança e o nosso maior objetivo é apresentar alternativas de investimento melhores e acabar com essa cultura de investir mal o dinheiro.

PAT: Quanto custa para abrir uma conta na XP, começar a investir e ter a assessoria de investimentos?

Rafael: Na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, operações estruturadas, previdência privada, seguro de vida e nem para fazer TED para retiradas. O trabalho de assessoria também não tem custo para o cliente. Ao abrir uma conta na XP, automaticamente o cliente já passa a contar com o auxílio de um dos nossos assessores para começar a investir.

PAT: Por que investir através da XP e não pelos bancos tradicionais?

Rafael: Para responder a essa pergunta, vou citar 3 dos nossos diferenciais:

1. Diversidade de produtos: oferecemos acesso aos mais variados produtos de diferentes instituições financeiras do mercado, seja em renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência privada, inclusive opções com exposição internacional. Tudo em um só lugar, por meio de uma única conta.

2. Assessoria de investimentos especializada: somos especialistas no que fazemos. Por meio da Assessoria XP, auxiliamos nossos clientes a tomar as melhores decisões relacionadas aos seus investimentos, sempre de acordo com seus objetivos e seu perfil de investidor.

3. Imparcialidade: nosso compromisso não é com nenhum produto ou serviço em particular. Nosso compromisso é com o cliente. Moldamos nosso discurso e nossas ações de acordo com as necessidades de cada investidor, garantindo a transparência e eficiência da nossa assessoria.

Outro ponto relevante a ser levado em consideração é a diferença de atuação de um gerente e de um assessor de investimentos. Enquanto o gerente de banco atua no controle da sua conta-corrente e na venda de produtos bancários, o assessor é capaz de prestar um serviço personalizado para o investidor, já que trabalha exclusivamente com investimentos financeiros.

Para mais informações sobre a assessoria de investimentos, entre em contato através do telefone/WhatsApp (55) 99704-9072 ou através do e-mail rafael.cezar@gbinvestimentos.com.br.