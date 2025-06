Geada e frio extremo: Alegrete enfrenta semana gelada no início do inverno

Share on Email

Segundo dados do site meteorológico Climatempo, as mínimas não ultrapassam os 10 °C durante os próximos dias, e há risco de geada nas próximas horas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nesta segunda-feira (23), o dia começou com 3 °C, e a máxima não ultrapassa os 9 °C ao longo do dia. Na terça-feira (24), o frio será ainda mais rigoroso, com mínima de 0 °C e risco de geada, e a máxima chegando aos 8 °C à tarde.

Na quarta-feira (25), há previsão de chuva, porém em baixa escala (5 mm). A mínima será de 4 °C, e a máxima chega aos 10 °C ao longo do dia. Na quinta-feira (26), o mesmo padrão: previsão de precipitação de 7 mm e temperatura se mantendo entre 5 °C e 9 °C. Na sexta-feira (27), o sol deve predominar ao longo do dia, e não há previsão de chuva. A mínima será de 2 °C, e a máxima atinge os 10 °C.