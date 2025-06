Geada e sensação térmica negativa em Alegrete

Share on Email

Acordar e sair da cama neste dia 24 de junho foi difícil em Alegrete. O frio indicando mínima de 2 graus, um pouco depois das sete da manhã, no termômetro da Ponte Borges de Medeiros, mostra a força do inverno gaúcho.

Com a sensação térmica ainda mais baixa as ruas estavam vazias e só circulava mesmo quem tinha que sair para o trabalho ou escola. A máxima vai chegar aos 11º nesta terça-feira.

Nos campos, as marcas da geada que assolam o pampa em Alegrete e fazem o interior sentir ainda mais de perto a friagem. Muita roupa, chimarrão e comidas quentes são o que requer dias frios como este aqui no Município.

Esta semana será uma das mais frias deste inverno com mínimas de 2ºC e máximas de 15ºC. Teremos dias de sol intercalados com chuva na quinta e no próximo sábado aqui na Região.

Com fotos de Janaína Martins (dos Pinheiros)