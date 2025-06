Geada e temperaturas negativas marcam a quarta onda de frio de 2025

Nesta segunda-feira (30), os termômetros marcaram 2°C pela manhã, e a máxima não deve passar dos 8°C no período da tarde. Na terça-feira (1º), a mínima prevista é de -1°C e a máxima atinge 6°C ao longo do dia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na quarta-feira (2), o dia deve começar com 3°C e a máxima chegar aos 9°C durante a tarde. Na quinta (3) e sexta-feira (4), o padrão se repete, com mínima de 4°C e máxima que não ultrapassa os 10°C em Alegrete.

A massa de ar polar que avança sobre o Brasil até sexta-feira provoca queda nas temperaturas em diversas regiões. Essa é a quarta frente fria do ano, mas deve ser menos intensa que as anteriores, com efeitos mais concentrados no Sul e em partes do Centro-Oeste.

Essa nova onda de frio, a quarta de 2025 e a segunda desde o início oficial do inverno em 20 de junho, terá característica continental, ou seja, o ar polar avança pelo interior do Brasil. Temperaturas negativas devem ser registradas em áreas de planalto e serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porém, a circulação de ventos não manterá umidade suficiente para formação de nuvens que possam provocar precipitação invernal, descartando a possibilidade de neve no Sul nos próximos dias.

Apesar disso, o Climatempo alerta para a ocorrência de geadas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.