Geração da chama movimenta gaúchos que seguem para o Marco das Três Divisas

Devido as fortes chuvas, a 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho mudou o local da geração da chama crioula, inicialmente marcada o dia 9 na Capela Queimada.

Geração da Chama crioula em Alegrete

No mesmo dia, o evento foi realizado no Museu do Gaúcho aqui em Alegrete. Estavam presentes Marco Antônio Souza Saldanha- coordenador da 4ª RT, Ilva Borba Goulart- vice-presidente de administração e finanças do MTG.; Angela Viero- secretaria de educação e cultura; Vice-coordenadora da 4ª Região Sônia Trevisan de Uruguaiana, secretários municipais. A chama foi repassada a Daiane Correa- coordenadora dos cavaleiros da 4ª Região. A participação artísticas foi de Bibiana Carneiro da Fontoura e Cristiano Fantinel.





E de lá seguiu com integrantes de entidades tradicionalistas de Alegrete que se deslocam em cavalgada até o Marco das Três Divisas, onde no dia 11 de setembro será distribuída uma centelha das chama a representantes da cidade de Uruguaiana, Quaraí e Barra de Quaraí- municípios que integram a 4ª Região Tradicionalista.

Depois do Marco das Três Divisas, a chama vem em cavalgada até a AFUNCAAL, na Br 290, onde será distribuía aos piquetes e CTGs de Alegrete. Um pequeno grupo vem ate a Praça Getúlio Vargas para ascender na pira a chama crioula que marca o início oficial da Semana dos Festejos em Alegrete.

A patrona dos Festejos de 2021 é a tradicionalista Lilian Almeida Benevides.

