Gersinho, um arrombador contumaz, finalmente foi preso e encaminhado ao Presídio

‘Somente em uma madrugada, identificamos três vítimas’, diz um dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante do indivíduo conhecido como Gersinho. O homem de 26 anos há tempos era acusado por delitos na área central.

Em algumas lojas, ele foi identificado devido ao sistema de videomonitoramento. Detido pela Brigada Militar, porém, sem o material, era realizado o registro simples e ele liberado.

Mas na manhã deste sábado(15), a situação não foi favorável para o homem autor de tantos furtos. Depois de invadir um estabelecimento comercial, um apartamento e uma casa, Gersinho foi preso em flagrante pelos policiais militares com uma sacola contendo produtos retirados da última residência que arrombou. O modus operandi, em todos, foi o mesmo. O acusado entrava pelo telhado.

Conforme informações dos policiais, por volta das 6h, a guarnição recebeu a informação, através do 190, que o acusado foi visualizado próximo à sinaleira, cruzamento da General Sampaio com Vasco Alves, com uma sacola.

A guarnição iniciou as buscas, entre a região central e o bairro Macedo. Pouco tempo depois, mais uma ligação dava conta de que uma lâmpada estava acesa em uma residência que naquele momento estava sem o morador, o que chamou atenção dos vizinhos, além do barulho no local.

Os policiais chegaram na casa e se depararam com o arrombador saindo com uma sacola com máquina de cortar cabelo, receptor de parabólica, notebook, ferro de passar, uma correte de ouro, binóculos, controle remoto e um babyliss.

Foi realizado contato com o proprietário e constatado que Gersinho havia entrado pelo telhado. Ele pulou de uma altura de cerca de 5 metros para invadir a residência.

Diante do fato, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde os policiais, também, tiveram conhecimento que a vítima do apartamento, localizado na rua General Sampaio, três quadras da casa onde foi preso, iria realizar o registro e de acordo com imagens e testemunhas, se tratava do mesmo indivíduo.

Pouco tempo depois, a proprietária de um estabelecimento comercial, comunicou que, ao chegar na empresa percebeu que o local tinha sido invadido e o ladrão teria entrado pelo telhado. Todos, os arrombamentos com o mesmo modus operandi que o indivíduo era conhecido por atuar. Os materiais retirados da loja e do apartamento, não foram localizados. Já os produtos da casa, foram restituídos ao dono.

Em contato com Delegado foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. Depois de ouvido, foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.