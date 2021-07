Gesto de altruísmo e empatia devolve idosa à família

Descreveu o poeta e dramaturgo Victor Hugo – “a cada ato de altruísmo que realizo, sinto que o significado da vida se resume em proporcionar o bem-estar do outro, porque meus erros e pecados, repentinamente, tornam-se menores, e meu coração fica leve e com vontade de ajudar mais ainda quem necessita de auxílio. Mas, o melhor de tudo isso, é a pureza que invade a minha alma após solidarizar.”

Assim, a melhor opção sempre será o amor ao próximo. E foi isso que a reportagem do PAT constatou na tarde de do dia 20, ao ir na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Lá, uma senhora estava aguardando um familiar, ela chegou à DP depois de ser encontrada por duas cidadãs, em via pública, que perceberam que ela estava perdida. A forma correta que as mulheres agiram demonstra a solidariedade e empatia. Elas, acertadamente, encaminharam a idosa que estava com confusão mental até a Delegacia onde foi acolhida pelos policiais civis que iniciaram através do sistema integrado buscar informações até que chegaram aos familiares da senhora.

Com uma expressão assustada, ela disse à reportagem que havia saído de casa para ir na casa de uma amiga, mas não havia encontrado o endereço, desta forma, apenas lembrava o próprio nome, que residia na Zona Leste, sem conseguir precisar o local correto e o primeiro nome de uma irmã.

O semblante assustado, clamava por ajuda e ali, depois de ter sido gentilmente acolhida por duas desconhecidas em via pública, a idosa encontrou a proteção que precisava naquele momento e, desta forma, depois de algumas pesquisas, os policiais chegaram aos familiares que foram à delegacia.

A irmã da idosa disse que isso teria acontecido de forma semelhante algumas vezes e que ela teria saído sem que eles percebessem. Mas o que fica desse episódio é a benevolência e a forma humana e correta que inicialmente começou com as mulheres que a conduziram até a Delegacia para que assim, a idosa pudesse retornar em segurança para sua família.

Idosos e crianças são sempre uma caixinhas de surpresa. Eles podem passar por situações muito delicadas como essa, de saírem de suas casas sem que alguém perceba. Todo cuidado atenção e sagacidade de quem encontrar alguém que possa estar precisando de ajuda são fundamentais. Uma linda história para o dia que é dedicado à amizade, consequentemente ao amor pelo seu semelhante.