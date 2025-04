Gesto de solidariedade marca os 73 anos de Floriano, um dedicado trabalhador da causa coletiva da Zona Leste

Alguns amigos e conhecidos criaram uma “Vakinha” para conseguir comprar uma máquina de cortar grama nova e, após alguns dias, o servidor ganhou de aniversário um novo instrumento para sua atividade.

Seu trabalho é voluntário e ultrapassa os muros da EMEI Sérgio Augusto Bello Pereira e do Centro Social Urbano, alcançando com sensibilidade e empenho toda a comunidade dos bairros Santos Dumont e Capão do Angico.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A pessoa que fez o gesto de solidariedade preferiu não se identificar, porém, fez questão de destacar que o bem gera o bem e faria quantas vezes fosse possível essa atitude. A máquina foi entregue no dia do seu aniversário, na última quinta-feira, 24, pela sua amiga e idealizadora da campanha, Michele Koning.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após isso os alunos da EMEI “Guto Pereira” puderam compartilhar um pouco do momento com o servidor e entregaram um quadro em forma de homenagem aos brilhantes serviços realizados naquela região de Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Seja cortando a grama, plantando árvores frutíferas ou simplesmente cuidando dos espaços coletivos com zelo e afeto, o Sr. Floriano ensina, com gestos diários, o valor do respeito à natureza e ao próximo. Em tempos em que o individualismo se fortalece, sua prática constante de pensar no coletivo torna-se ainda mais essencial e profundamente inspiradora, disse uma uma servidora da EMEI “Guto Pereira”.