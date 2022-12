Gincana Ambiental entrega material ao Lions para aquisição de cadeiras de rodas

A Secretaria de Meio Ambiente, através do Setor de Educação Ambiental, realizou a entrega de mais de 200 mil tampinhas ao Lions Clube Alegrete Ibirapuitã.

As tampinhas entregues são oriundas do Desafio n°7 da Gincana Alegrete + Ambiental, ao qual as equipes de educação infantil deveriam juntar tampinhas para alcançar pontuações. No total foram mais de 180 mil tampinhas entregues pelas escolas EMEIs Palmira Palma de Oliveira e Tenente Salustiano Prates, e pelas EMEBs Waldemar Borges, Marcelo Faraco, Alcy Vargas Cheuiche e Escola Espaço Recriar. Também haviam 21 mil tampinhas sob responsabilidade da SEMMAM, que somadas, renderam mais de 200 mil unidades ao Lions.

Segundo o presidente do Lions, José Luiz Costenaro, as tampinhas serão revertidas em cadeiras de rodas, equipamentos ou materiais para doação, dependendo da demanda existente. Estima-se que com a quantidade entregue será possível fazer a troca por cadeiras de rodas.

Na oportunidade, estiveram presentes a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, e a servidora Viviane Colim, que realizaram a entrega.

“Agradecemos o empenho das escolas, professores, alunos e familiares pelo grande número atingido de tampinhas ” – ressalta Gabriella.