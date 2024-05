Gincana Renovando Esperança vai oferecer muitas atrações em troca de doações

Share on Email

No próximo dia 2 de junho, a cidade de Alegrete será palco de um evento comunitário que busca arrecadar doações para famílias necessitadas. A Gincana “Renovando Esperança” foi idealizada por Daniel Rodrigues, um morador de Alegrete, e contará com diversas atividades recreativas e serviços para crianças e suas famílias.

Daniel Rodrigues, o idealizador da gincana, reuniu um grupo de pessoas com o objetivo de criar uma ação solidária que não possui vínculos com empresas ou partidos políticos. A proposta é simples: por meio de um dia repleto de atividades, a comunidade poderá contribuir com doações de agasalhos, alimentos e outros produtos essenciais, ajudando aqueles que mais precisam. A entrada para o evento será a doação de qualquer um desses itens.

O evento ocorrerá na Emeb Lions Clube, das 9h às 18h, oferecendo uma série de atrações para toda a família. Entre as atividades programadas estão:

Pula-pula : Um espaço destinado ao entretenimento das crianças, permitindo momentos de diversão e interação.

: Um espaço destinado ao entretenimento das crianças, permitindo momentos de diversão e interação. Alimentação : Serão disponibilizados alimentos para os participantes, garantindo que todos possam passar um dia agradável e sem preocupações.

: Serão disponibilizados alimentos para os participantes, garantindo que todos possam passar um dia agradável e sem preocupações. Jogos e Brincadeiras Infantis : Diversas atividades lúdicas serão organizadas para entreter as crianças, promovendo um ambiente de alegria e descontração.

: Diversas atividades lúdicas serão organizadas para entreter as crianças, promovendo um ambiente de alegria e descontração. Pintura de Rosto : Uma equipe estará à disposição para realizar pinturas artísticas no rosto das crianças, transformando-as em personagens de fantasia.

: Uma equipe estará à disposição para realizar pinturas artísticas no rosto das crianças, transformando-as em personagens de fantasia. Cortes de Cabelo: Profissionais voluntários oferecerão cortes de cabelo gratuitos para as crianças, proporcionando um serviço essencial e de qualidade.

A meta da Gincana “Renovando Esperança” é coletar o máximo possível de doações para serem distribuídas a famílias carentes da região. Além das doações materiais, o evento busca promover o espírito de solidariedade e união entre os participantes, reforçando a importância de ações comunitárias.