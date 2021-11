Ginete alegretense é vice-campeão na Expofeira de Quaraí

O ginete alegrense Alex Silva “Lelé segue se destacando em eventos de gineteada pelo RS. No último final semana ele esteve na cidade de Quaraí.

Cimo parte da programação da 69ª Expofeira Agropecuária do município, foram realizadas as provas de gineteada, onde cada tropilheiro colocava dois cavalos.

Alex montou só um cavalo por conta do tropilheiro dele apresentar somente um animal. Porém não foi nada fácil. O ginete encarou o cavalo Pedro Mentira, animal este que ostentava apenas uma parada de Lelé.

Foram dois dias de montaria no Pedro Mentira que culminou com a 2ª colocação e uma Volta de Honra por melhor montaria. O Ginete de Alegrete ainda montou outro cavalo no lugar de um colega que se lesionou e não voltou para montaria no dia da final.

Ginete de Alegrete recebeu a premiação já na noite de domingo ao lado do tropilheiro

A Expofeira de Quaraí encerrou com o bicampeonato do ginete uruguaio Rodrigo Duret “Cachorra”, montando pela tropilha Sem Querência (Filipe Vaz), 2°Alex Silva “Lelé” com a tropilha Vitrine Campeira (Marcelo Quadros), e em 3° o quaraiense Bruno Machado pela tropilha Mal Costeada (Marcelo Castro).

“Andamos lindo lá em Quaraí. Foi questão de detalhe. Seguimos no treino”, destacou o ginete que recebeu o troféu de Marcelo Quadros pela excelente montaria. Alex voltou para Alegrete com dois troféus e a premiação pelo segundo melhor ginete da expofeira.

Ginete trouxe dois troféus de Quaraí

Fotos: reprodução