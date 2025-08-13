Ginete alegretense entre os melhores da etapa do Campeonato Nacional de Marchitas da ABCCC

Após abrir a temporada no mês de abril, na cidade de Bagé, o Campeonato Nacional de Marchitas chegou à sua segunda edição, desta vez em Uruguaiana. Reunindo competidores de diversas regiões, a prova de resistência colocou à prova a rusticidade do Cavalo Crioulo em um percurso desafiador de 160 km. O trajeto foi percorrido entre os dias 6 e 9 de agosto, tendo como cenário a Estância Tradição.
O município de Alegrete teve um representante. O ginete Fabiano Oliveira Marques montou o crioulo Quilombero Del Camino, da Cabanha Cala Bassa de Bagé, propriedade de Marcelo Rezende Móglia.
Fabiano reside em Aceguá e testou a força de Quilombero Del Camino de criação da Cabanha La Caminera e conseguiu subir ao pódio entre os melhores na categoria acima de 95kg. “Agradecer minha família que juntos somos fortes. Um agradecimento a Estância Santa Helena do amigo Pedro Veiga, pelo apoio de sempre. Grato a Deus por viver momentos bons, ao cavalo crioulo que sempre nos proporciona conhecer pessoas e rever amigos”, destacou o ginete alegretense que assumiu a liderança no campeonato.
O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Flávio Bastos Tellechea (NCCCFBT) foi o responsável pela realização da segunda etapa. A programação teve início na quarta-feira, 06 de agosto, com a admissão dos exemplares inscritos, e na manhã de quinta-feira, 07, os exemplares e seus ginetes partiram para o percurso. Mesmo com o frio na região da fronteira, muitas famílias acompanharam a disputa que consagrou nove vencedores.
A Marchita 160km é considerada uma prova de resistência curta dentro da modalidade de Marcha de Resistência, e tem como principal objetivo comprovar a capacidade, rusticidade e resistência do Cavalo Crioulo, respeitando os padrões de saúde, bem-estar animal e responsabilidade dos envolvidos.
Dividida em seis etapas, com percursos entre manhãs e tardes, a prova seguiu um cronograma, sempre sob cuidado da comissão veterinária.
Após a realização das duas etapas, a Final do Campeonato Nacional de Marchitas retorna à cidade de Jaguarão, de 25 a 28 de setembro, organizada pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Jaguarão, selando com chave de ouro a consagração da resistência crioula. O Campeonato Nacional de Marchitas conta com o patrocínio de La Invernada, Cotrijuc e Grupo Nissul Gala.
Fotos: Miguel Ceolin