Ginete alegretense inicia 2021 com triunfo no Rodeio de Verão em Formigueiro

O ginete alegretense Alex Silva “Lelé”, venceu o 51º Rodeio Intermunicipal de Verão do CTG Coxilha Verde.

A cidade de Formigueiro foi o palco do tradicional evento realizado nos dias 2 e 3 de janeiro e envolveu laçadores, ginetes e tradicionalistas nas diversas provas campeiras.

Pertencente a 13ª Região Tradicionalista, o CTG Coxilha Verde realizou mais uma edição de sucesso do seu tradicional rodeio de verão. Respeitando todas as normas de combate ao Covid-19, o uso de máscaras foi obrigatório e no parque acesso somente aos competidores.

O rodeio teve um grande número de laçadores o que acabou influenciando na competição de gineteada. Os organizadores resolveram em comum acordo com os finalistas decidir o prêmio montando apenas uma vez.

Melhor para o alegretense Alex Silva “Lelé”, que encarou a tropilha Rama Negra e levou a melhor na gineteada obtendo as melhores notas dos jurados pela montaria.

O segundo colocado foi o representante de São Sepé Leonardo Rocha, seguido do santa-mariense Marcelo Motine. Os três ginetes dividirem os prêmios e ganharam troféus de acordo com a classificação final.

“Graças a Deus mais uma conquista. Começamos o ano lindo. Vamos adiante”, comemorou o ginete alegretense Alex Silva “Lelé”.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução