Ginete alegretense se destaca no Encontro Farroupilha em Santa Maria

O ginete alegretense Alex Silva “Lelé”, faturou o 4º lugar no 2º Encontro Farroupilha Amigos do Coração do Rio Grande.

Alex Silva Lelé com a premiação da gineteada

A prova contou com 28 ginetes de várias partes do Rio Grande do Sul e foi realizada na cidade de Santa Maria no último domingo (26).

Os ginetes montaram em animais da tropilha Rama Negra e Orelhana. No sistema de sorteio eles foram duelando até chegar aos 10 finalistas. Lelé obteve classificação ao seleto grupo de ginetes finalistas e na montaria final conseguiu finalizar entre os cinco melhores do encontro.

Alegretense mais uma vez foi bem

O alegretense teve a 4ª melhor nota e garantiu premiação no 2º Encontro Farroupilha Amigos do Coração do Rio Grande. A primeira colocação coube ao ginete passo-fundense Arthur Padilha que levou a melhor na finalíssima.

Vice-campeão, Juliano Rocha representante de São Sepé, seguido do santanense Alisson Duarte, todos finalistas foram premiados pela organização do evento.

Melhores ginetes foram premiados em Santa Maria

O ginete alegretense destacou a alegria de retomar as provas presenciais e disse da excelente organização da prova em Santa Maria. “Graças a Deus, voltando tudo ao normal e já iniciando bem, numa competição de alto nível na cidade de Santa Maria”, comentou o ginete Lelé.

Fotos: Apadrinando e reprodução