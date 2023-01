Ginete de Alegrete inicia o ano vencendo em rodeio estadual

Dessa vez, Lelé foi até Caçapava do Sul no CTG Sentinela dos Cerros que sediou o 45º Rodeio Crioulo Estadual. O evento marcou o 6º Encontro de Ginetes e o 1º Encontro de Tropilhas, com a participação dos melhores ginetes e tropilhas do estado.

No encontro, o tropilheiro levava no mínimo uma dupla e a disputava com as demais. A competição foi em dois dias. O ginete de Alegrete montou para uma tropilha da cidade de Júlio Castilhos na modalidade pelo e o companheiro Bruno Marques de Lavras do Sul em gurupa (modalidade). A dupla foi a responsável pela melhor monta de sábado e avançou como favorita para a final.

Lelé e o companheiro Bruno Marques na premiação final do rodeio em Caçapava.

No domingo passado, mais uma nota boa que apontou a dupla do alegretense como campeã do Rodeio em Caçapava do Sul. O ginete Lelé parou em cima do cavalo La Gambeta no primeiro dia e na finalíssima montou no Dose Única garantindo o primeiro título de 2023.

Fotos: reprodução