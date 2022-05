Giro pelo Rio Grande, em Alegrete, vai abordar temas que influenciam na próxima eleição

O Sindilojas de Alegrete buscando instrumentalizar empresários e pessoas interessadas sobre o atual cenário da economia e política promove no próximo dia 14 de junho, em Alegrete, o Giro Pelo Rio Grande. O evento será no Clube Casino.

Esse encontro vai contar com a presença de Fernando Shuler- Cientista Político; Marcelo Portugal Economista e Lucas Schifino – Economista. Eles vão abordar temas importantes e sua relação com as próximas eleições do Brasil.

Roberto Segabinazzi diz que este é o Segundo Giro que conseguem trazer para Alegrete e acredita ser muito importante, não só para empreendedores como qualquer pessoa da comunidade. As inscrições são gratuitas. Mais informações https//fecomercio-rs.org.br/giroalegrete