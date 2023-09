Giuliano Pahim: especialista em Direito Civil e Processo Civil retorna para Alegrete

Sou Giuliano Pahim Vianna, advogado, cacequiense de nascimento e alegretense de coração.

Digo isso porque Alegrete me mostrou a direção das fronteiras do mundo, enquanto o direito possibilitou a conquista de muitos sonhos. O ponto de partida dessa história foi a URCAMP, no ano de 2004. Por aqui tive a oportunidade de conviver com profissionais capacitados e comprometidos, que despertaram o ofício que me acompanha desde os meus 22 anos. Através da dedicação e esforço, tive a oportunidade de ingressar nas fileiras do Poder Judiciário na condição de Assessor de Juiz.



Minha jornada além das fronteiras do Baita Chão iniciou no ano de 2010, quando rumei para Esteio para atuar na Vara Criminal daquela localidade. Por lá, tive contato mais íntimo com a matéria e acabei aprofundando os estudos no processo criminal junto a Escola da Magistratura, na Capital. Sem descurar do direito e processo civil, paixões dos tempos da faculdade, tratei de aprofundar os conhecimentos por meio de especialização na UNIRITER.



Em mais de uma década de judiciário, tive o privilegio de atuar em diversas áreas do direito, o que contribuiu não só para minha formação como profissional, mas também como ser humano.

Essa longa caminhada mostrou a direção pela qual deveria seguir: a advocacia.



No primeiro momento o novo trouxe desafios e anseios, mas que de pronto foram superados pela chance de retornar para Alegrete. Contando, agora, com uma família, o retorno significou a possibilidade de retribui para esta comunidade o tanto que recebi. Aqui tive a chance de fazer as escolhas que me levaram a ser a pessoa que sou e a palavra que fica por esta terra é gratidão. Venha conhecer nosso trabalho, serão muito bem recepicionados, sigam nosso instagram @dallpahimadvogados.