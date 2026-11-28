O Senac Alegrete realizou o Global Village, uma atividade especial promovida pelos alunos do Senac Idiomas, que reuniu a comunidade em uma verdadeira viagem por diferentes países e culturas.

Das 9h às 11h30, o público teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre diversos países, suas tradições, costumes, histórias e curiosidades. Por meio de apresentações e atividades cuidadosamente preparadas, os alunos demonstraram seus conhecimentos, criatividade e dedicação, transformando o espaço em um ambiente de integração e aprendizado.

A programação proporcionou uma experiência enriquecedora aos visitantes, valorizando o ensino de idiomas e a importância do contato com diferentes culturas. Mais do que aprender uma nova língua, o evento mostrou que estudar idiomas também significa ampliar horizontes, conhecer novos costumes e descobrir as inúmeras possibilidades que o mundo oferece.

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O movimento e a animação também marcaram o encerramento da programação, que contou com a apresentação da banda 10 Blog, de Alegrete. Com muita música e energia, o grupo trouxe ainda mais alegria ao evento, tornando a manhã especial para alunos, familiares e visitantes.

O Global Village foi uma oportunidade de dar visibilidade ao aprendizado desenvolvido em sala de aula, destacando o protagonismo dos alunos do Senac Idiomas e a importância de iniciativas que aproximam a educação da comunidade.

Com cultura, música, diversidade e participação, o Senac Alegrete transformou o sábado em um encontro de conhecimento e integração, mostrando que aprender idiomas é também abrir portas para o mundo.