GN Ibirapuitã faz pesquisa histórica no Museu do Gaúcho já visando o ENART

Já pensando na preparação para o ENART 2022, o Grupo Nativista Ibirapuitã se mobiliza na pesquisa do tema que vai desenvolver no maior Festival de Arte e Tradição do RS

-Estamos obtendo mais informações históricas para o projeto do ENART 2022 e como será uma competição, mantemos segredo do que vamos desenvolver, diz Rafael.

A professora Andreia Marconatto recebeu a todos e se diz orgulhosa, em nome da equipe, pelo Museu servir de referência à pesquisa e conhecimento. O Grupo Nativista Ibirapuitã é um exemplo de destaque de nossa cultura e aqui não deixaram de mostrar um poquinho de sua arte- a dança.

Eles estão sempre mobilizados e com ensaios na sede do Grupo, no Bairro Joaquim Fonseca Milano.