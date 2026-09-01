GNI emociona público com “O Menino da Porteira” e conquista 11º lugar entre 90 grupos no FestMirim

Alegrete volta a ter motivos para comemorar no tradicionalismo. A Invernada Mirim do Grupo Nativista Ibirapuitã (GNI) encerrou sua participação no 30º Festival Estadual Tradicionalista Mirim, o FestMirim, com uma conquista que já entra para a história do grupo: 11º lugar na classificação geral, entre 90 grupos participantes. O resultado coloca os pequenos representantes de Alegrete entre os vinte melhores conjuntos mirins do Rio Grande do Sul e coroa meses de preparação, ensaios, dedicação e envolvimento de crianças, instrutores, coordenadores e famílias.

Mais do que uma posição na classificação, o resultado representa o reconhecimento de um trabalho construído ao longo de todo o ano. Na grande apresentação realizada em Santa Maria, os pequenos artistas do GNI levaram ao tablado a temática “O Menino da Porteira”, uma história carregada de simbolismo e identidade cultural, transformada pelo grupo em uma apresentação marcada pela interpretação, pela dança e pela emoção. Ao final, a resposta veio das arquibancadas: o público aplaudiu de pé a apresentação dos alegretenses, em um daqueles momentos que ultrapassam a simples disputa por notas e mostram a força que uma apresentação artística pode alcançar quando existe verdade, preparação e entrega.

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O FestMirim é um dos principais eventos do tradicionalismo gaúcho dedicado à formação artística das novas gerações. Em sua 30ª edição, o festival reúne representantes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e coloca no mesmo palco crianças e adolescentes que passam meses se preparando para um dos momentos mais importantes do calendário tradicionalista. A edição de 2026 ocorre em Santa Maria, no Hotel Fazenda Pampas, antigo Parque Cidade dos Meninos, e a programação da Força B teve seu momento decisivo no domingo, 30 de agosto, com a final das Danças Tradicionais.

Para o GNI, chegar entre os melhores do Estado tem um significado ainda maior porque representa o resultado de um processo que começou muito antes de os integrantes pisarem no palco da competição. Foram meses de ensaios, repetição de movimentos, construção dos personagens, ajustes de coreografia e preparação para que cada criança pudesse compreender e interpretar a temática escolhida. Os pequenos artistas foram incansáveis durante todo o ano, encarando a rotina de preparação com disciplina e entusiasmo para chegar ao FestMirim em condições de representar o grupo e Alegrete da melhor maneira possível.

A apresentação de “O Menino da Porteira” foi construída sob a responsabilidade artística de uma equipe que acompanhou de perto cada etapa desse processo. As coreografias são assinadas por Ben Hur de Barros, enquanto a instrução da Invernada Mirim esteve a cargo de Linicker Macedo e Cristiele Silveira, com o apoio de Rafael Machado e Tayara Carús. A coordenação do grupo é de Angélica Denise, que também acompanhou a trajetória dos jovens integrantes durante a preparação para a competição.

O resultado obtido em Santa Maria também dá continuidade a uma trajetória que vem sendo construída pelo GNI na formação de novos talentos dentro do tradicionalismo. A Invernada Mirim já vinha apresentando resultados importantes em competições regionais. Em julho, por exemplo, durante o Reponte das Artes Gaúchas, em São Francisco de Assis, o grupo conquistou o 1º lugar nas Danças Tradicionais e o prêmio de Melhor Coreografia, resultado que ajudou a confirmar a evolução da equipe e aumentou a expectativa para o desafio estadual.

É justamente essa caminhada que ajuda a dimensionar a importância do 11º lugar conquistado agora. O GNI não esteve em Santa Maria apenas para participar. Entrou no tablado carregando o trabalho de um ano inteiro e a responsabilidade de representar Alegrete diante de grupos de diferentes pontos do Estado. Ao deixar o palco sob aplausos, os pequenos dançarinos receberam algo que não aparece necessariamente em uma planilha de notas: o reconhecimento de quem assistiu à apresentação e percebeu o esforço colocado em cada passo, cada movimento e cada personagem.

A classificação entre os 11 melhores grupos, em um universo de 90 participantes, coloca o GNI em uma posição de destaque no cenário estadual e mostra que Alegrete segue produzindo novos talentos e mantendo viva uma tradição que passa de geração para geração. O resultado também reforça a importância do trabalho realizado nos bastidores, onde instrutores, coordenadores, pais e familiares dividem a rotina de ensaios, viagens, preparação e apoio para que as crianças possam viver experiências que vão muito além da competição.

No fim, talvez seja justamente aí que esteja a maior vitória. Antes de qualquer classificação, o GNI conseguiu fazer aquilo que toda apresentação artística busca: emocionar. E, em Santa Maria, os pequenos alegretenses fizeram isso diante de um público que respondeu de pé. O 11º lugar confirma a qualidade do grupo; os aplausos confirmam que a apresentação encontrou o caminho até o coração de quem estava assistindo.

Para quem acompanhou a trajetória desses pequenos artistas durante o ano, o resultado é a consequência de uma palavra que resume a campanha do GNI no FestMirim: trabalho. Trabalho de quem ensinou, de quem coordenou, de quem apoiou, de quem ensaiou e, principalmente, de quem esteve no tablado. Crianças que, ainda tão jovens, aprenderam que representar uma entidade e uma cidade também significa assumir um compromisso com aquilo que se ama.

E foi assim, entre passos ensaiados, personagens vividos, emoção e aplausos, que o Grupo Nativista Ibirapuitã fechou sua participação no FestMirim 2026: como o 11º melhor grupo entre 90 participantes e, sobretudo, como um grupo que conseguiu emocionar o Rio Grande.