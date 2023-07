GoBlack garante o hexacampeonato da Gincana Demetriana

A gincana da Escola Estadual Demétrio Ribeiro, é conhecida na cidade de Alegrete pelo alto acirramento entre as equipes. Neste ano estão competindo quatro equipes: Equipirados(branca), Go Black(preta), Azurra(azul) e Flamingos(rosa).

A gincana começou há cerca de 1 mês, com a realização de provas como: futebol, capacidade máxima de pessoas dentro de um fusca e encontrar um casal famoso em espaços da cidade.

Na última segunda-feira(17), começaram a ser realizadas na quadra da Escola, as provas da tradicional gincana demetriana. Nem mesmo o frio, foi capaz de conter o espírito de competição entre as equipes.

Durante o dia, foram realizadas diversas provas como; dança, minhoca esfomeada, circuito, montagem de palavras e mascote na garupa. Os alunos da Escola divertem-se a cada fim de prova e alimentam cada vez mais a rivalidade entre as equipes.

A gincana tinha previsão de encerramento na terça-feira(18), quando seria divulgado o resultado de qual equipe somou mais pontos e sagrou-se a campeã desta edição. O evento é realizado há mais de uma década, é tradicionalmente reconhecido pela sua qualidade e integração entre os alunos.

No final da noite a direção do evento após longa contagens dos pontos, decretou a equipe Go Black como campeã da gincana Demetriana. A equipe venceu pela 6ª em sua história o titulo da competição, consagrando-se como a maior campeã entre as equipes.

Fotos: reprodução