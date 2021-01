Gol capota e motorista sai ileso

Compartilhe















O motorista de 21 anos, saiu ileso, mas o veículo teve danos de grande monta. Segundo informações da Brigada Militar que atendeu a ocorrência, o condutor trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano sentido bairro/centro. Ao chegar no cruzamento com a rua Nossa Senhora do Carmo, foi fazer a conversão para seguir em direção à Praça Getúlio Vargas. De acordo com o relato do proprietário do carro, ele teria desviado de uma caminhonete e perdeu o controle da direção.

O Gol capotou na rua Nossa Senhora do Carmo ao lado do estabelecimento comercial, Rei do Pastel. O veículo teve várias avarias e ficou no local. O acidente foi por volta das 16h30min, deste domingo(3).