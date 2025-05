Gol irregular é apreendido após manobras perigosas e condutor recusa etilômetro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A denúncia indicava que o condutor de um VW/Gol estaria promovendo arrancadas e freadas bruscas, além de trafegar em alta velocidade.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais localizaram o veículo sem as placas de identificação. Após verificação da numeração do chassi, constatou-se que o carro, um VW/Gol de cor branca, encontrava-se em situação de “baixado”, o que significa que está oficialmente retirado de circulação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O condutor, identificado como Cleber, recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao depósito do Detran e as partes envolvidas encaminhadas à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.