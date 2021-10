Gol provoca acidente e foge do local no bairro Saint Pastous

Na tarde desta quinta-feira(14), um Gol provocou um acidente ao invadir a preferencial de um Uno em um cruzamento no bairro Saint Pastous – Zona Leste – Alegrete.

De acordo com os policiais militares, o condutor do Uno trafegava na rua Jorge José Boabaid quando foi atingido por um Gol que seguia na rua Olinto Alves Fernandes. O motorista do Gol não parou e fugiu do local.

Não houve feridos, entretanto, danos materiais no Uno. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal que, também, esteve no endereço do acidente.