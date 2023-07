Goleadas marcam rodada do Citadino e apontam classificados às semifinais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de terça-feira(4), aconteceu mais uma rodada do Citadino de futsal edição 2023. Jornada marcada pelo alto número de gols nas partida que encaminhou os classificados a próxima fase.

Abrindo a rodada um grande jogo válido pela série C da competição, Blackout e Venelle, protagonizaram um duelo acirradíssimo pelas primeiras colocações. A partida começou muito movimentada com chances de gols para ambas equipes, a primeira etapa terminou 3 a 2 para o líder da terceirona Blackout.

Na segunda etapa, o Venelle tentou buscar o empate, porém, a equipe que é líder da competição fez jus a invencibilidade e no contra-ataque deu números finais a partida Blackout 6×3 Venelle.

O segundo confronto o mais aguardado da noite, entre Assad e Racing, levou um grande público para prestigiar a busca pela classificação as semifinais das equipes. O jogo refletiu uma soberania do time comandado pelo treinador Darci Toledo, que aplicou uma goleada de 5 a 1 frente equipe do Racing.

Penúltimo jogo da rodada, foi entre Raça e Aimoré/Roout, confronto esse marcado pela fuga da zona do rebaixamento. A partida começou muito estudada, mas a equipe do Raça foi eficiente e acabou convertendo as chances criadas e venceu a partida pelo placar de 4 a1.

Confronto final, entre Newcastle e Atlas, um jogo grande expectativa para ambas equipes que buscavam os três pontos para subir na tabela de classificação da segundona. A partida foi um festival de gols e nos segundos finais do duelo Cássio do Newcastle garantiu o triunfo da equipe alvinegra frente a equipe do Atlas pelo placar de 7 a 6.

O citadino retorna no próximo sábado (8) com jogos decisivos em todas as séries do campeonato municipal, abaixo confira a tabela de classificação.