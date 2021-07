Goleiro Vaghetti com passagem por Alegrete, marca golaço e dá a vitória para a ACBF

O goleiro Cristian Vaz Vaghetti é natural de Ijuí, mas morou por boa parte da infância e adolescência em Alegrete. Chegou em Alegrete com seis anos e morou até os 18 anos, na 3ª Capital Farroupilha.

Atualmente integra o seleto time da ACBF de Carlos Barbosa. Considerado um dos principais reforços da Laranja Mecânica, ele foi fundamental na vitória da ACBF em cima do Guarany pela Liga Gaúcha de Futsal.

A Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) venceu mais um jogo de virada. Desta vez, contra o Guarany, de Espumoso, na Serra Gaúcha. O time laranja chegou a estar perdendo por 2×0, mas buscou a reação na segunda etapa.

A partida teve alguns ingredientes especiais. Teve o retorno do ala Murilo, que estava afastado há um mês por conta de lesão, e teve a estreia do pivô Rocha.

Porém, logo com 30 segundos de jogo, o Guarany abriu o placar. A ACBF tentou o empate, mas tinha dificuldades em passar pela marcação adversária. Assim, os visitantes conseguiram aumentar a vantagem para 2×0, aos 12min45. Mas antes do intervalo, a equipe de Carlos Barbosa conseguiu descontar com o gol de Jhow.

No segundo tempo, a ACBF começou a encontrar espaços na defesa do Guarany. O empate veio aos 10min30s, com Biel. Um minuto depois, foi a vez de Dener balançar as redes e virar o jogo. No final, o time de Espumoso tentou o empate com goleiro-linha. No entanto, quem aproveitou foi a Laranja mecânica, que ampliou a vantagem, quando o goleiro Vaghetti recuperou a bola e chutou por cobertura e decretou a vitória.

Foto: Ulisses Castro