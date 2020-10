Golpe tira saque emergencial do FGTS da conta de alegretenses

Compartilhe















Novo golpe na praça. Segurados do FGTS afirmam que os R$ 1.045 do saque emergencial foram roubados através da utilização de seus CPFs. Somente nesta semana, cinco ocorrências foram registradas na delegacia de Polícia Civil de Alegrete.

Mais uma fraude foi identificada pela Caixa Econômica. Muitos cidadãos conectados ao Caixa Tem estão tendo seus valores roubados por quadrilhas. No município, não foi diferente. Desde que a plataforma entrou no ar, diversos casos foram notificados à polícia.

Dos 121 candidatos a vereador, em Alegrete, cinco foram indeferidos e nove estão com recurso

O mais impressionante é que, uma cadastrada no programa foi comunicada da liberação do valor no dia 20, quando chegou a agência descobriu que no dia 14, já haviam sacado a quantia de 1 mil do FGTS dela. A vítima de 35 anos, revelou aos policiais que o saque foi por débito no cartão Elo.

Em outro caso, a vítima de 47 anos, foi avisada por um amigo que também teve o valor roubado. Ela foi até a Caixa e acabou surpresa quando verificou o saldo, haviam sacado R$ 1.045,00. Na DP, ela disse que o valor foi sacado ainda em agosto, e que não tem suspeito da autoria.

Baixar o aplicativo Caixa Tem para ter acesso ao saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e se deparar com a informação de que o CPF (Cadastro de Pessoa Física) já foi cadastrado é mais uma das fraudes digitais que alguns estão enfrentando.

O pagamento do saque emergencial do FGTS está sendo feito também por meio do Caixa Tem. Os segurados estão tendo o valor de R$ 1.045 enviados inicialmente para a poupança digital de modo que após um período de cerca de 30 dias passe a ter autorização de sacá-lo.

No entanto, muitas pessoas estão sendo surpreendidas ao acessar a plataforma e descobrir que o benefício já foi retirado.

Avança a ação indenizatória dos moradores do Bairro Nilo Gonçalves

O processo de autorização se dá por meio da utilização do CPF da própria pessoa, que não é notificada pela Caixa para conceder tal autorização.

As vítimas logo entram em contato com a instituição bancária, e descobrem que o valor já foi sacado. Até o momento não há confirmação de alguma vítima recebeu um retorno com solução sobre o reembolso.

Em nota oficial, a Caixa garantiu que está ciente da situação e tentando reduzir os números de fraudes.

De acordo com o banco, foi montada uma equipe de segurança para trabalhar em combate aos crimes, mas é preciso aguardar o período de checagem dos fatos.

“A CAIXA realiza, de forma estratégica e preventiva, monitoramento de casos suspeitos e bloqueia contas com indícios de fraude ou com inconsistências cadastrais para a verificação de informações. Essa checagem está garantindo a preservação do direito ao saque de benefícios sociais por todas as pessoas que preenchem corretamente os critérios de elegibilidade e necessitam dos recursos do Auxílio Emergencial que é a maior operação de transferência de renda da história do país”, disse o banco por nota.

Júlio Cesar Santos