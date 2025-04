Golpe usa o nome da Defensoria Pública para enganar a população

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) alerta a população sobre tentativas de golpe em que criminosos se passam por representantes da instituição para enganar os cidadãos. As abordagens fraudulentas incluem promessas de liberação de valores mediante o pagamento de taxas ou o envio de dados pessoais.

Até o nome e foto do defensor público-geral do Estado, Nilton Leonel Arnecke Maria, tem sido utilizado em aplicativos de mensagens para enganar as pessoas.

A DPE/RS reforça que todos os seus serviços são inteiramente gratuitos e que nunca solicita transferências bancárias, pagamentos via pix ou informações sensíveis (como senhas e dados bancários) por telefone ou aplicativos de mensagens.

Diante de qualquer mensagem suspeita, a orientação é que o cidadão entre em contato diretamente com os canais oficiais da instituição. O número 129 está disponível para ligações gratuitas de qualquer telefone, e é possível também procurar a sede da Defensoria mais próxima para esclarecimentos.

A instituição segue monitorando os casos e reforça a importância de que eventuais tentativas de golpe sejam denunciadas às autoridades competentes.

Foto e Fonte: ASCOM DPE/RS