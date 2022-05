Golpista azarado se passa por pessoa que recebeu a mensagem fraudulenta no whats

Share on Email

No início da semana, uma alegretense que reside em Porto Alegre, estava de posse do telefone da progenitora, atualmente hospitalizada na Santa Casa de Alegrete, quando recebeu um mensagem através do whatsApp, descrevendo que teria trocado de número e, na sequência solicitava um auxílio financeira de R$ 4.500,00.

A mulher que procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete, disse que a mãe se encontra internada no hospital, por esse motivo, ela está na cidade. Pontua que a pessoa enviou as mensagens para o telefone da progenitora, se passando por ela, sem imaginar a situação de que ela mesma iria ler a mensagem de alguém que estava usando a sua identidade para buscar dar um golpe em uma pessoa idosa e doente.

Todos os dados repassados pelo golpista foram entregues aos policiais civis.