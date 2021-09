De acordo com a vítima, durante a manhã do último dia 26 recebeu uma mensagem, via whatsApp, de um homem que se identificou como sendo o seu advogado e cobrou o valor de 2 mil reais da vítima. Acreditando se tratar do seu advogado, o idoso realizou a transferência conforme os dados repassados. Ele destacou que o número do telefone era o mesmo que sempre conversava com seu advogado, portanto, acredita que tenha sido clonado.

Reajuste no preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 7 em Alegrete