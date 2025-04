Golpistas usam dados de processos e identidade de advogados para roubar vítimas

Share on Email

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Alegrete, Márcio Montes D’Oca e o conselheiro Bernardo Cademartori alertam a população de Alegrete e região para um novo golpe que tem feito vítimas: o golpe do falso advogado.

Esse golpe e uma prática criminosa que consiste em utilizar informações de processos judiciais e a identidade de advogados reais para enganar pessoas com a falsa promessa de liberação de valores de ações judiciais ganhas.

Como o Golpe Funciona:

Os golpistas seguem um modus operandi bem definido para ludibriar suas vítimas:

Acesso aos Dados: Inicialmente, os criminosos obtêm acesso a informações de processos judiciais em andamento ou já finalizados, coletando dados pessoais das partes envolvidas.

Falsificação de Identidade: Com as informações em mãos, eles criam um perfil falso no aplicativo WhatsApp, utilizando o nome e a foto de um advogado real que atua na região.

Mensagens Enganosas: Através do perfil falso, os golpistas entram em contato com a vítima, geralmente por mensagem de texto, informando que ela ganhou uma ação judicial e que há valores significativos a serem liberados.

Documentos Falsificados: Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos enviam documentos falsificados que simulam decisões judiciais, alvarás de soltura ou outros documentos da Justiça, todos adulterados para parecerem autênticos.

Pedido de Pagamento: Em seguida, os golpistas solicitam que a vítima realize uma transferência bancária via Pix, alegando que esse pagamento é necessário para cobrir custas processuais, taxas de liberação ou outros encargos fictícios para que a suposta indenização seja liberada.

Sumiço: Após a vítima efetuar o pagamento, os criminosos rapidamente apagam as mensagens trocadas e bloqueiam o contato, desaparecendo com o dinheiro.

A subsecção da OAB de Alegrete reforça a importância de as pessoas ficarem atentas a esse tipo de abordagem e adotarem medidas de segurança para evitar cair no golpe.