Gordo do Obelisco, o novo personagem do Calçadão

Quem passa pelo calçadão já deve ter parado para conversar, ajudar ou até mesmo se questionar sobre o homem que fica, na maioria da parte do tempo, deitado em frente à uma farmácia.

Na tarde de segunda-feira(27), a reportagem conversou com o “Gordo do Obelisco, de Uruguaiana”. Uma figura popular naquele Município, assim como o Calica é em Alegrete. Há uma semana, Roberto Carlos Silva Ferreira, de 37 anos, está em Alegrete. Desta vez, ele disse que veio de ônibus. Ele é um nômade, já esteve em várias cidades do Estado, mas se identificou com Uruguaiana e Alegrete. Natural, segundo ele, de São Luiz Gonzaga, disse que anda sozinho, sem familiares. Lá era conhecido como Buda. Há quatro anos foi atropelado por uma moto e ficou mais de um mês hospitalizado. No joelho ficou uma cicatriz considerável, por esse motivo, caminha com um pouco de dificuldade, além do excesso de peso.

Questionado sobre o nome e a popularidade em Uruguaiana, ele contou que chegou no município em 2016 e foi muito bem acolhido. Escolheu um ponto para ficar, que não tivesse perigo e fosse próximo ao local onde estava residindo. Desta forma, foi fazendo amizades e um amigo fez uma página no facebook, hoje, com 32.489 curtidas e 33.143 seguidores.

Durante o período da entrevista, muitas pessoas pararam para ajudá-lo. O que arrecada, usa para alimentação e pagar o local que esta dormindo e ainda sobra um troco, destaca. Com seu jeito peculiar, ele vai fazendo amizades. As pessoas param para fotos e conversar. Seu ponto estratégico inicial é o calçadão, em frente à farmácia São João, depois por volta das 17h30min vai para frente do supermercado Nacional.

Ele disse que gostou de Alegrete e não tem ideia de quando vai retornar para Uruguaiana, está até pensando em ficar por aqui. Também elogiou que a cidade é bem limpa, mas condenou algumas ações que acontecem na Praça Getúlio Vargas à noite, como bebedeiras. Para finalizar agradeceu a todos os alegretenses pela hospitalidade.

Flaviane Antolini Favero