Goteira em consultório de dentista no Centro Social impede atendimento em dias de chuva

O problema está no consultório odontológico da ESF que funciona dentro do Centro Social Urbano no bairro Capão do Angico. Nesta sala tem goteira e isso quando chove impede o atendimento da profissional. Quem agenda consultas acaba não tendo atendimento devido a este problema e as reclamações vêm porque dizem que é difícil conseguir ficha, e quando conseguem acabam não sendo atendidas. Os pacientes questionam por que não consertam a goteira para não deixar usuários sem atendimento.

A Coordenadora do Seviço Odontológico da Secretaria da Saúde, Carma Leiria, informa que existe o problema na sala da dentista do Centro Social e que o engenheiro da saúde está fazendo um projeto para troca do telhado do local que apresenta problemas devido ao tempo de uso.

No Centro Social Urbano, além do consultório da ESF existe o Centro Especialidades Odntológicas- CEO com atendimento de seis profissionais. Esse seviço realiza atendimento mais especializado como tratamento de canal, cirurgias e próteses.

A Rede Pública de Saúde mantém os serviços de atendimento odontológico com consultório nas Estratégias de Saúde da Família da Secretaria de Saúde de Alegrete. Em toda rede pública da ESF tem 14 profissionais. Nesses locais eles realizam o atendimento básico como extração, limpeza e pequenas intervenções.