Governador anuncia R$ 150 milhões para prorrogação das dívidas de crédito rural

O governador Eduardo Leite anunciou um aporte de R$ 150 milhões para viabilizar a prorrogação de dívidas de crédito rural contratadas junto ao Banrisul e não contempladas pela resolução nº 5220 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Os recursos têm origem no Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A medida foi apresentada por Leite durante reunião-almoço com a diretoria da Federação da Agricultura do Rio

A medida garante que produtores de municípios com decreto de emergência ou calamidade durante o período das enchentes de 2024 possam renegociar operações de crédito rural com vencimento em 2025 para essa classe.

“Estamos falando de um investimento público que busca dar fôlego aos produtores, proteger empregos e garantir a continuidade da produção. O Estado está fazendo a sua parte para complementar as medidas federais e atender quem ficou de fora da cobertura original”, afirmou o governador.

A projeção é de que o apoio viabilize a prorrogação de até R$ 3,04 bilhões em crédito rural, com manutenção dos juros contratuais e pagamento escalonado a partir de 2026. O modelo foi desenvolvido em parceria com o Banrisul e inclui metodologia técnica para comprovação de perdas, com base em índices climáticos padronizados, dispensando a apresentação de laudos individuais.

Fonte: Correio do Povo