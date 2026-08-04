Governador do Rotary fortalece ações sociais e institucionais em visita a Alegrete

A liderança rotária, responsável por um dos maiores distritos do Rio Grande do Sul, foi recebida com honras pelo município e cumpriu uma extensa programação voltada ao fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Rotary e ao relacionamento com instituições locais.

O Distrito 4780 reúne mais de 50 Rotary Clubs distribuídos por cidades como Uruguaiana, Alegrete, Santiago, Santana do Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Bagé, Jaguarão, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Restinga Seca, Paraíso do Sul e diversos outros municípios das regiões da Campanha, Fronteira Oeste e Depressão Central do Estado.

Como parte da recepção oficial, o governador recebeu das mãos do prefeito Jesse Trindade o título de Hóspede Oficial do Município. A cerimônia de acolhida ocorreu na tarde de quinta-feira, junto ao Pórtico de Entrada Leste de Alegrete, reunindo representantes dos Rotary Clubs de Alegrete, Norte, Centro e Sul, além dos clubes Interact e Rotaract.

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Desde sua chegada à cidade, Nelson Azevedo Junior participou de uma série de compromissos institucionais. Na manhã seguinte, concedeu entrevistas às emissoras de rádio locais e, na sequência, realizou visitas ao prefeito Jesse Trindade, à Santa Casa de Alegrete, à Casa de Acolhimento às Mães de Bebês Internados na UTI Neonatal, ao Bairro José de Abreu, à Escola Municipal Alcy de Vargas Cheuiche, ao Banco de Alimentos e à APAE.

Durante a programação, também participou da entrega de cadernos a estudantes e do plantio de árvores, ações alinhadas às iniciativas sociais e ambientais desenvolvidas pelo Rotary.

O encerramento da visita ocorreu na noite de sexta-feira, durante a Assembleia Rotária realizada em jantar festivo no Restaurante Tradição. Acompanhado da esposa, Fabiane — também rotariana —, e da filha Julia, integrante do Interact, ambos da cidade de Cachoeira do Sul, o governador foi homenageado pelos clubes anfitriões.

Na oportunidade, Nelson Azevedo Junior palestrou aos participantes, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos Rotary Clubs da região e agradeceu a recepção recebida dos companheiros e companheiras do Rotary Club de Alegrete ao longo da visita oficial.