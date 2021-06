Governador do RS, Eduardo Leite, diz que receber Copa América seria ‘inoportuno’

Na manhã, a Conmebol informou a alteração do país-sede, com a escolha do Brasil para receber o torneio pela segunda vez consecutiva. A Copa América seria, inicialmente, na Colômbia e na Argentina. A última edição ocorreu em 2019, com a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, como uma das sedes.

Segundo Leite, o Piratini não foi procurado pelo órgão ou pela CBF para que o torneio ocorra no estado. E diz que, embora esteja aberto ao diálogo, entende que a prioridade é o combate ao coronavírus. Mais de 28 mil pessoas já morreram pela doença no estado.

“O presidente da FGF fez um gesto perguntando à prefeitura se era parceira. Eu disse que era preciso construir com prefeitura, governo do estado e, evidentemente, sociedade. Foi uma conversa preliminar, uma troca de mensagens. Não há nada concreto ainda. É uma manifestação inicial” resumiu Melo em áudio encaminhado para a imprensa.

As datas de início e término do torneio estão confirmadas — 13 de junho e 10 de julho. Cidades-sedes e a tabela de jogos ainda serão anunciadas. A Conmebol deseja fazer a final no Rio de Janeiro, no Maracanã.

Confira a nota de Eduardo Leite na íntegra:

O governo do Rio Grande do Sul não foi procurado nem pela CBF e nem pela Conmebol para tratar da Copa América. Recebemos os jogos em 2019, o que muito nos orgulha, mas, pessoalmente, entendo que seria inoportuno realizar a competição no Estado e no Brasil neste momento. Precisamos concentrar esforços no enfrentamento à pandemia e, nesse contexto, é inadequado que a competição ocorra aqui, mesmo sem público nos estádios.

O mundo infelizmente tem visto uma disseminação de novas variantes do coronavírus, e ampliar a circulação, com possíveis aglomerações e elevado trânsito de pessoas poderia ampliar o contágio. Caso o Estado receba algum tipo de contato da Conmebol e da CBF, vamos levar o assunto para discussão com os outros Poderes e entidades que representam a sociedade gaúcha.

Anteriormente, fizemos a liberação do futebol no Estado por conta da relevância da atividade, que interfere na economia por meio dos clubes locais, das mais variadas divisões, que precisam cumprir o calendário esportivo.