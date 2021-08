Governador para e acompanha Canto Alegretense

Share on Email

Durante a sua agenda no parque de Exposição do Dr Lauro Dornelles, o Goverandor Edauardo Leite depois que falou, aos presentes, sobre projetos obras e ações de sua gestão e antes de almoçar, às 14h, ele ainda prestou atenção num momento especial.

A Delegada Regional de Policia do interior, Patrícia Sanchotene, que atuou em Alegrete, pediu espaço para homenagear Eduardo Leite.

Acompanhada ao violão ela entoou o canto alegretense e pediu que o prefeito Márcio Amaral e o Deputado Frederico Antunes também cantassem ao microfone.

Da mesa, o governador acompanhou com palmas o “hino” que identifica Alegrete em todas as partes do Brasil e até em outros países, pois já tem gravação em vários idiomas.