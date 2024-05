Governador suspende aulas nas escolas públicas do RS na quinta e sexta-feira

Share on Email

Chuvas já deixaram 10 mortos e 21 desaparecidos. Presidente Lula visitará o Estado nesta quinta-feira(2), para acompanhar a situação.

Leite alerta sobre crise em curso, classificando-a como a pior da história do RS. “Será o maior desastre que o nosso Estado terá enfrentado”, declara o governador. Lamenta as dez mortes registradas até o momento e prevê aumento no número de vítimas.

Mais de 900 resgates foram realizados até o momento, mas há dificuldades devido à magnitude do desastre. Em Alegrete, mais de 100 pessoas estão desabrigadas devido à elevação do rio Ibirapuitã, que atingiu 11,33m acima do nível normal nesta quarta-feira, 1º de maio.