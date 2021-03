Governadores do Sul do país decidem se unir para o enfrentamento da pandemia

Os governadores dos três Estados do Sul do Brasil decidiram se unir para enfrentar a pandemia. As medidas conjuntas foram acertadas em reunião nesta quarta-feira (17), em Florianópolis. As reuniões virtuais deram espaço ao encontro presencial. Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Carlos Moisés da Silva (Santa Catarina) e Ratinho Júnior (Paraná) decidiram, por exemplo, que haverá integração dos sistemas de regulação de leitos dos Estados. Além disso, medicamentos, insumos e equipamentos também serão compartilhados se necessário. Também reforçaram a intenção de compra consorciada de vacinas para disponibilizar ao Plano Nacional de Imunização.