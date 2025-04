Governo antecipa pagamento do 13º Salário aos aposentados e pensionistas do INSS

Share on Email

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto presidencial na última quinta-feira (3) que antecipa o pagamento do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas para os meses de abril e maio. O mandatário também assinou decreto que regulamenta o fundo social para que recursos da exploração do pré-sal sejam direcionados para o Minha Casa, Minha Vida. Segundo o governo, são R$ 18 bilhões para o programa de habitação.

Com base na folha de pagamentos de fevereiro, o governo estima que 34,2 milhões de aposentados e pensionistas vão receber o 13º antecipado. O número exclui o Benefício de Prestação Continuada (BPC), porque a legislação não prevê um 13º para esse pagamento.

Pelo cronograma tradicional, os valores são depositados somente no segundo semestre. Em 2023, os pagamentos aconteceram em maio e junho. No ano passado, foram feitos em abril e maio. Terão direito ao abono pessoas que, em 2025, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social.

Ainda de acordo com o INSS:

As parcelas serão depositadas junto com o pagamento regular do mês, em abril e em maio;

Com isso, a primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio, junto com a aposentadoria de abril;

A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho, junto com o pagamento de maio.