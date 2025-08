Governo anuncia recursos a hospitais gaúchos e Santa Casa vai receber 5,5 milhões

Share on Email

O evento foi realizado no Palácio Piratini em Porto Alegre.

Só para a Santa Casa de Alegrete foram destinados 5,5 milhões de reais em recursos para construção da primeira etapa da unidade de saúde mental com leito, emergência e sala de estabilização, que incluirá 12 leitos, . Com este novo valor, o investimento total na Santa Casa de Alegrete alcança R$ 15.657.128,88.

Representantes da Santa Casa de Alegrete estiveram presentes no ato que marca o anuncio de mais recursos aos hospitais gaúchos por parte do Governo do Estado.

Prestes a completar quatro anos, o programa já destinou R$ 952,1 milhões para a qualificação e a transformação da saúde pública no Estado. Inicialmente chamado de Avançar na Saúde, é considerado uma das maiores iniciativas de investimento em hospitais, unidades básicas de saúde e assistência farmacêutica.