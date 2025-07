Governo do Estado anuncia recursos de 17 milhões aos CTGs do RS

Um estudo da Universidade Feevale revela que o tradicionalismo movimenta R$ 4,5 bilhões por ano no Rio Grande do Sul. Ou seja, trata-se de muito mais do que lazer e cultura — geração de emprego e renda.

Pela primeira vez, ao que tudo indica, o governo estadual terá um programa exclusivamente voltado ao fomento de atividades em Centros de Tradições Gaúchas (CTGs). Trata-se do “Avançar Tchê”, uma versão do Avançar RS, focada em obras e investimentos — com recursos próprios do Estado, e não via leis de incentivo fiscal ou emendas parlamentares.

Foi oficializado repasse pelo Governo do Estado do RS para o fortalecimento dos CTGs e da cultura tradicionalista prêmio tradicionalismo gaúcho – R$ 16 milhões investidos. 250 entidades tradicionalistas do Estado receberão R$ 40 mil cada uma. E outras 300 entidades receberão R$ 20 reais mil cada.

O assessor do Deputado Luis Marenco, alegretense Júlio Rocha, diz que o deputado é um articulador para que governo invista em cultura, já que essa área de tradicionalismo tem forte envolvimento e retorno aqui no Estado.

A presidente da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Borba Goulart, menciona que este projeto será um grande incentivo à cultura gaúcha e que ainda aguarda o edital para saber como vai funcionar e quem será beneficiado assim.

As entidades tradicionalistas de Alegrete ainda não receberam nada oficial e aguardam mais informações para saber como se cadastrar e participar

Mais detalhes

O edital trará critérios de seleção. Uma das possibilidades, ainda em análise final, seria a pontuação obtida nos “Destaques Tradicionalistas” do MTG — um ranking de até 200 pontos que mede o número e a qualidade das atividades desenvolvidas nas áreas campeira, artística e cultural.

No entanto, o governo também está atento ao fato de que muitos CTGs não realizam atividades simplesmente por falta de condições financeiras. E essa realidade também precisa ser levada em conta.

Os valores podem ser usados em reformas, equipamentos, instrumentos, indumentária, eventos e ações culturais diversas. Neste edital a invernadas Culturais serão investidos– R$ 1,675 milhão. Conforme o edital, até 35 CTGs serão contemplados com R$ 47,9 mil cada, para oficinas culturais (dança, música, gastronomia, poesia e outras áreas).

Em apoio à Chama Crioula são R$ 300 mil repassados diretamente para as 30 regiões tradicionalistas.