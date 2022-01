Governo do Estado reduz prazos de isolamento de pessoas com Covid-19

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O prazo, que era de dez dias, pode agora ser reduzido para um mínimo de cinco dias, dependendo dos sintomas apresentados e da situação vacinal da pessoa.

A medida é baseada nos últimos estudos sobre a doença divulgados internacionalmente. Também houve mudanças quanto às condutas previstas para as demais pessoas que residam com um caso positivo: se estiverem sem nenhum sintoma, não precisam mais permanecer juntas em isolamento.

Mais de 6 mil crianças serão imunizadas contra a Covid-19 em Alegrete

Para pessoas com o diagnóstico para Covid-19 e que não tenham o esquema vacinal completo, o isolamento domiciliar continua em dez dias, contados a partir do início dos sintomas. Se a pessoa está com a vacinação em dia, o prazo será determinado após avaliação dos sintomas: cinco dias para quem não apresentar febre e sete dias para quem teve febre.

Novas condutas de isolamento para casos positivos da Covid-19

Previsão de mais de 70mm de chuva para a semana em Alegrete

Pessoa sem esquema vacinal completo



• Isolamento domiciliar de dez dias (a contar do início dos sintomas).

• Procurar novamente atendimento se houver febre persistente.

• Reforçar o uso de máscaras.

• Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completo e que não apresentou febre (ou assintomática)



• Isolamento domiciliar de cinco dias.

• Procurar atendimento se apresentar febre no quarto ou quinto dia de isolamento.

• Reforçar o uso de máscaras, em especial por dez dias.

• Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completa que apresentou febre



• Isolamento domiciliar de sete dias (a contar do início dos sintomas).

• Procurar atendimento se apresentar febre no sexto ou sétimo dia de isolamento.

• Reforçar o uso de máscaras, em especial por dez dias.

• Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.