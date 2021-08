Governo do Estado segue monitorando indicadores da Covid-19 e não avança na liberação de eventos

Desfile de Independência foi cancelado pelo Ministério da Defesa em todo o país em razão da pandemia, conforme informações do governo do Estado.

Pela segunda semana consecutiva, o governo do Estado decidiu pela manutenção do atual quadro do Sistema 3As, sem emissão de Avisos ou Alertas. A divulgação foi feita após reunião do Gabinete de Crise, na tarde desta quarta-feira (25/8), com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitos pelo GT Saúde.

“É uma grande notícia para os gaúchos. Depois de uma onda bem agressiva da pandemia no começo deste ano, entre fevereiro e abril, e com a ameaça mundial da variante delta mais recente, observar uma melhora, ainda que gradual, é muito positivo. Mostra que governo e prefeituras estão tomando boas decisões no enfrentamento ao vírus, e que a população está colaborando e segue cumprindo os protocolos de prevenção”, disse o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou o Gabinete de Crise nesta quarta (25).

A decisão da equipe considera o fato de que a tendência de crescimento no número de hospitalizações de casos suspeitos ou confirmados com Covid-19 registrada há duas semanas não se confirmou. Nesta semana, o número de internados em leitos clínicos e de UTI voltou a cair, confirmando a estabilização já registrada na semana passada.

O governo estadual segue monitorando todos os indicadores, em especial a propagação da variante delta no Rio Grande do Sul. A área de Vigilância Genômica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) segue acompanhando a situação em tempo real e alerta que o cenário é dinâmico e pode trazer mudanças significativas, inclusive identificar possíveis novas variantes caso venham a surgir.

Por isso, o Gabinete de Crise reforça a necessidade de manter todas as medidas de proteção, como uso de máscaras, álcool gel, evitar aglomerações e diminuir a circulação.

Durante a reunião, foram novamente analisadas demandas de setores da sociedade, como pedidos para realização de eventos e mudanças de protocolos. Quanto à realização do desfile militar de 7 de setembro, o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, entrou em contato com o Comando Militar do Sul durante a reunião do Gabinete de Crise e foi informado que o desfile de Independência foi cancelado pelo Ministério da Defesa em todo o país em razão da pandemia.